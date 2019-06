Orban: PSD se bazează pe abuz, pe șantaj, pe transformarea instituțiilor statului în filiale de partid. Dacă această boală trebuie vindecată prin dispariția PSD-ului, oamenii, până la urmă, asta vor decide (VIDEO)

PSD se bazează pe abuz, pe amenințare, pe șantaj, pe transformarea instituțiilor statului în filiale de partid, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban, pentru B1 TV.

”Ei își imaginează că dacă se revine la sistemul ăsta de alegere a președinților de Consilii Județene prin majoritate relativă, prin vot direct, o să-și salveze ei pielea și-o să rămână în funcții baronii roșii.

Problema nu a fost numai Dragnea, problema e PSD în sine și modul în care funcționează PSD, faptul că nu înțelege democrația, faptul că se bazează pe abuz, pe amenințare pe șantaj, pe transformarea instituțiilor statului în filiale de partid. Pesedismul e o boală care trebuie vindecată. Dacă trebuie vindecată prin dispariția PSD-ului, oamenii, până la urmă, asta o să decidă: să nu mai voteze PSD!”, a declarat Ludovic Orban, pentru B1 TV.

