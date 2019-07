Orban (PNL): Dăncilă e un produs 100% al lui Dragnea, aproape un rebut. Orlando executa la foc automat toate comenzile, acum văd că e european și n-are nicio legătură cu fostul șef PSD (VIDEO)

Procesul de cosmetizare pe care îl încearcă toată garnitura care a fost pusă în funcție de Dragnea e o operațiune perfidă și mincinoasă, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban, pentru B1 TV.

”Doamna Dăncilă e un produs 100% al lui Liviu Dragnea și a tipului de politciă practicat de Dragnea în Teleorman, oricât ar încerca să se dezică de Dragnea, să arate că e diferită de Dragnea. Vasilica Viorica Dăncilă nu e altceva decât un produs al lui Liviu Dragnea, cu toate metehnele, cu toate slăbiciunile și, din păcate, aproape un rebut”, a declarat Ludovic Orban, pentru B1 TV.

