Orban (PNL): Să înțeleagă părinții și bunicii noștri - Sunt alegeri prezidențiale. PSD-iștii le cresc din burtă pensiile, că e an electoral! (VIDEO)

Pensionarii simt pe pielea lor binefacerile regimului PSD-ist - creșterile de pensii nu s-au făcut normal, dar inflația a mâncat orice fel de majorare, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban, pentru B1 TV.

”PSD le-a promis pensionarilor cea mai mare creștere de pensie în 2020.

Punctul nostru de vedere e foarte clar: pensiile trebuie să crească în baza unei formule stabilită prin lege și care nu e aplicată. Culmea e că ei cresc din burtă pensiile că e an electoral, apoi se trece pe sistemul ăsta de calcul după 2022. De ce nu aplici sistemul ăsta de acum? Pensionarii și în 2018 și în 2019 au fost văduviți de creșterile la care aveau dreptul. Anul trecut, în loc să crească cu 9% de la 1 ianuarie, a crescut cu 10%, dar de la 1 iulie, deci numai șase luni, iar anul acesta au decis că le cresc de la 1 septembrie. Și asta pentru că sunt alegeri prezidențiale.

