Orban, despre posibila tergiversare de către PSD a anticipatelor: „Avem ac de cojocul lor” (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul desemnat, a dat de înțeles că are un plan pregătit, în cazul în care PSD va încerca să tergiverseze procesul declanşării anticipatelor.

„Avem ac de cojocul lor şi pentru această eventualitate. Dar nu vă pot spune acum, veţi afla”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul PNL e convins că social-democrații nu-și vor permite să modifice prevederile din Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern referitoare la desfăşurarea alegerilor pe parcursul a trei zile în diaspora: „Nu cred că PSD îşi poate permite, după ce le-a făcut românilor din diasporă şi în alegerile din 2014, şi în alegerile europarlamentare din 2019. Nu cred că îşi pot permite să îşi schimbe punctul de vedere pentru că, până la urmă, inclusiv PSD a votat proiectul de lege al PNL care a permis exercitarea votului în diasporă în condiţii normale, decente. Ca atare, eu nu cred că această prevedere poate fi afectată”.

