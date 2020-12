Ludovic Orban: PNL rămâne dedicat obiectivului de a forma un guvern de centru-dreapta, cu posibili parteneri USR-PLUS, UDMR și minorități naționale / Am propus ca președinția Camerei Deputaților să fie deținută de președintele PNL (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a susținut o conferință de presă după discuția purtată de liberali cu președintele Klaus Iohannis, în marja consultărilor desfășurate luni la Cotroceni, și a precizat că i-a prezentat președintelui Klaus Iohannis „mandatul acordat de Biroul Politic Național către echipa de negociere, și anume formarea unui guvern de centru-dreapta, cu posibili parteneri USR-PLUS, UDMR, de asemenea grupul minorităților naționale”.

