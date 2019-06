Orban, mesaj pentru PSD și ALDE: Odată ce românii s-au exprimat prin vot, voința lor devine OBLIGATORIE pentru toate partidele și pentru toate instituțiile (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, pentru B1 TV, că inițiativa președintelui Klaus Iohannis privind semnarea de către partide a unui Pact pentru o Românie Europeană este o inițiativă ”salutară”, deoarece vine după mai bine de doi ani în care PSD și ALDE au încercat din răsputeri să distrugă independența justiției.

Acum că referendumul a fost validat și chiar cu un scor zdrobitor, partidele sunt obligate să respecte voința românilor, a mai susținut liderul liberalilor.

