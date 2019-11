Ludovic Orban a ținut să le mulțumească românilor pentru votul pe care l-au dat candidatului liberal, Klaus Iohannis.

Premierul a susținut, pentru B1 TV, că multe lucruri vor trebui să repare liberalii, după o guvernare dezastruoasă a PSD.

„Trebuie refăcută imaginea externă a României, deteriorată grav de guvernele PSD, trebuie asigurat un buget care să permită investiții importante, trebuie să recuperăm întârzierile în materie de absorbție de fonduri europene”, a declarat Ludovic Orban, pentru B1 TV.

Acesta a precizat că liberalii au depus deja în Parlament proiecte de lege pentru organizarea alegerilor locale în două tururi de scrutin, dar și pentru o mai bună reprezentare a Diasporei în Parlament.

