Orban: Acuzațiile PSD că PNL nu va mai plăti pensiile și salariile sunt doar niște minciuni / Vom face o evaluare, așa încât în ministere să nu mai rămână hoții, pilele și politrucii (VIDEO)

PNL dorește creșterea veniturilor populației, nu o tăiere a veniturilor românilor, așa cum mincinos afirmă PSD-iștii, a declarat liderul liberalilor, Ludovic Orban, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier.

„Această propagandă mincinoasă și subversivă lansată de PSD, că PNL nu va mai plăti pensiile, salariile, programele demarate din PNDL, sunt doar niște minciuni. Aceste politici nu fac parte din programul de guvernare a PNL.

PNL dorește creșterea veniturilor populației, nu o tăiere a veniturilor românilor.

Dacă ne uităm peste buget, observăm că cei mai mulți bani sunt la cheltuielile de personal. Cu siguranță vom face o analiză foarte atentă, pentru că noi ne dorim relansarea investițiilor.

Vom face o evaluare cu maximă exigență în așa fel încât să rămână în ministere funcționarii de carieră, oamenii buni, nu hoții, pilele și politrucii. Aceștia să se ducă să-și câștige veniturile în piața liberă”, a declarat Ludovic Orban.

