Ludovic Orban: PNL și USR-PLUS susțin modificarea legii, astfel încât parlamentarii să nu mai primească pensii speciale / Poziția UDMR (VIDEO)

Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, a declarat că Guvernul și-a propus să realizeze un proiect de Lege a pensiilor care va cuprinde și reglrmentări referitoare la pensiile speciale. Pentru că procesul durează mai mult, există deja un acord cu USR-PLUS ca în viitorul apropiat să fie modificată deocamdată Legea privind statului deputaților și senatorilor, astfel încât măcar parlamentarii să nu mai primească pensii speciale.

Cât desppre celălalt partener de coaliție, UDMR, liderul Kelemen Hunor a afirmat, săptămâna trecută, că nu există un acord în coaliție privind eliminarea pensiilor speciale și că UMDR nu va susține o altă formulă decât eliminarea tuturor acestor pensii: „Fiecare cetăţean este egal în faţa legii”, a insistat Kelemen.

„În privința pensiilor speciale, știți foarte bine că în planul Guvernului există ca obiectiv realizarea unui proiect de lege al pensiilor, care va cuprinde, evident, și reglementări privitoare la pensiile speciale, de serviciu, ocupaționale.

Există un acord între PNL și USR-PLUS de a susține modificarea Legii privind statului deputaților și senatorilor, cu scopul de a abroga prevederile care permit acordarea pensiei speciale pentru parlamentari”, a declarat Ludovic Orban.

La remrca unui reporter că Dan Barna, copreședinte USR-PLUS, a spus că fix săptămâna aceasta va fi convocat plenul Parlamentului în acest scop, liderul liberalilor a precizat: „Suntem în analiză privitor la convocarea plenului reunit. Sunt mai multe temeiuri și când stabilim toate punctele care vor fi pe ordinea de zi, vom convoca Birourile permanente reunite pentru a stabili data plenului”.

Întrebat de un reporter ce crede despre poziția UDMR, care susține că vrea eliminarea tuturor pensiilor speciale, Orban a răspuns: „Avem și noi același punct de vedere. Problema e elaborarea prevederilor care să permită apropierea pensiilor speciale cât mai aproape de contributivitate. (Modificarea Legii pensiilor) se va face într-o perioadă mai mare de timp, de asta noi susținem modificarea statului parlamentarilor, astfel încât lor să nu li se mai permită să aibă pensii speciale”.

