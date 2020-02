Ludovic Orban, premierul desemnat, a dat asigurări că instituțiile statului sunt pregătite pentru situația în care vor fi confirmate și în România cazuri de coronavirus.

„Suntem bine organizați, suntem extrem de mobilizați în a lua toate msăurile care se impun”, a dat asigurări Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.