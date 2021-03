Ludovic Orban: PNL, sub conducerea mea, va lua cea mai bună decizie privind candidatul la Președinție, astfel încât să avem șanse să câștigăm. Există posibilitatea să candidez (VIDEO)

Ludovic Orban, liderul PNL, și-a nuanțat o declarație făcută marți, când afirma că este conștient că, odată înscris în cursa pentru un nou mandat de președinte al liberalilor, trebuie să ia în calcul și o candidatură pentru Cotroceni, la alegerile din 2024. Într-o conferință de presă organizată miercuri, el a spus că există această posibilitate, însă a explicat că România are la ora actuală un Președinte, iar între el și formațiunea care i-a susținut candidatura există un parteneriat.

