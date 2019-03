Ludovic Orban anunță summit-ul Partidului Popular European, cel mai important eveniment găzduit de PNL: Vor participa peste 150 de primari și președinți de regiuni din statele UE (VIDEO)

Sâmbătă va avea loc cel mai important eveniment găzduit de PNL - reuniunea Partidului Popular European, la care vor participa peste 150 de primari, președinți de regiuni din statele UE și peste 3.000 de aleși locali ai PNL, a anunțat Ludovic Orban, după o întrevedere cu secretarul general al PPE, Antonio Lopez Isturiz-White.

La eveniment vor participa președintele Klaus Iohannis și candidatul PPE la șefia Comisiei Europene, Manfred Weber.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

”Se știe că Spania e un exemplu de succes în privința dezvoltării accelerate a infrastructurii de transport, atât în privința celui rutier, cât și a celui feroviar. Aproape toate orașele importante ale Spaniei sunt conectate pe rețele de transport feroviar rapid. Am discutat despre acest exemplu de succes și ce putem prelua în România pentru a aplica acest sistem.

Am abordat și tema colaborării dintre Partidul Popular European și PNL pe toată perioada campaniei electorale în alegerile pentru Parlamentul European, coordonarea mesajelor, pregătirea răspunsurilor celor mai potrivite la așteptările cetățenilor europeni, colaborarea extrem de apropiată dintre liderii partidelor care compun PPE.

Am pregătit evenimentul de mâine care este cel mai important eveniment găzduit de PNL: reuniunea PPE și a liderilor locali și regionali ai PPE, eveniment la care vor participa peste 150 de primari, președinți de regiuni din statele UE, peste 3.000 de aleși locali ai PNL. Ne bucurăm de prezența președintelui României și a viitorului președinte al Comisiei Europene, candidatul PPE Manfred Weber.

Evident am abordat subiecte importante pentru România: evoluția MCV și am prezentat obeictivul nostru ca MCV să înceteze prin punerea în practică a recomandărilor Comsiei de la Veneția și a Comisiei Europene. Am abordat procedura de alegere a procurorului-șef european și derularea acestei proceduri. Am solicitat ca sprijinul să se mențină, astfel încât deciziile luate la nivelul PE să se mențină pentru a avea garanția că Laura Koduța Kovesi va ajunge procuror-șef european”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban.