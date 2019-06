Ludovic Orban a declarat că PNL susține cu toate forțele Pactul Politic pentru o Românie Europeană, propus de președintele Klaus Iohannis tuturor partidelor. Liderul liberalilor a insistat că toate partidele trebuie să pună în aplicare cele decise de români la referendumul din 26 mai.

Susținem total toate ideile din acest pact și toate soluțiile pe care le propune Iohannis, a precizat Orban.

