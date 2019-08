Ludovic Orban (PNL): În toamnă depunem o moțiune de cenzură. Suntem pregătiți să ne asumăm guvernarea în orice clipă / Ce spune despre președintele Iohannis și alegeri

Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat că principalul partid de opoziție va depune o moțiune de cenzură în toamnă, iar dacă aceasta va fi încununată cu succes, fie va încerca să declanșeze alegeri anticipate, fie va prelua guvernarea, potrivit g4media.ro.

„Președintele a spus că vrea să construiască o majoritate în urma alegerilor. Ca să poți să faci alegeri anticipate trebuie să cadă guvernul. Iar ca să cadă guvernul, singurul instrument la dispoziția opoziției singurul instrument constituțional este moțiunea de cenzură. Iar în cazul unei moțiuni de cenzură reușite, președintele arată că preferă organizarea de alegeri anticipate”, a spus Ludovic Orban, într-un interviu pentru g4media.ro.

Așadar, Ludovic Orban a anunțat că, în sesiunea parlamentară din toamnă, PNL va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, „în momentul cel mai potrivit, când vor exista cele mai mari șanse ca această moțiune să treacă”.

Întrebat dacă va merge într-un tandem președinte-premier la alegerile prezidențiale din noiembrie, precum vor face Dan Barna și Dacian Cioloș, el a răspuns: „Eu nu trebuie să spun lucrul ăsta, eu sunt candidatul la funcția de premier al partidului desemnat statutar de Consiliul Național, dar la aceste alegeri este vorba de alegeri prezidențiale. Vom alege președintele României și cred că povestea asta cu tandemul nu are foarte mare relevanță pentru competiția prezidențială. Noi alegem președintele României și este important ca toată campania să se desfășoare folosind argumente legate de funcția prezidenială, de ce poate face președintele”.



„Încă nu am definitivat echipa de campanie, dar în echipă vor fi colegi de ai mei, fie colegi cu experiență, fie persoane care sunt mai proaspete. Sigur vor fi Rareș Bogdan, Siegfried Mureșan, Florin Câțu, Raluca Turcan, Dan Motreanu, Robert Sighiartău care este practic desemnt adjunctul meu, va fi un fel de alter ego al meu, care a condus campania la europarlamentare iar PNL pe primul loc”, a adăugat acesta.



În acest context, președintele PNL a vorbit despre reușitele președintelui Iohannis în primul mandat, dat fiindcă acesta este din nou propunerea formațiuni liberale pentru alegerile din acest an.



„Prima și cea mai importantă este că a împiedicat capturarea statului român de către clanul aproape mafiot din jurul lui Liviu Dragnea. A doua mare realizare este că a oprit asaltul majorității guvernamentale împotriva sistemului de justiție. Respingerea OUG 13 s-a făcut după intervenția președintelui, în două faze. Prezența la Guvern, aduceti-vă aminte de cei doi elefanți, și prezența președintelui în stradă. Și a treia mare realizare este că a reușit să mențină România profund integrată pe traiectoria euroatlantică și mai ales să asigure o imagine bună și relații extrem de bune cu Statele Unite, cu UE, ceea ce este extrem de important”, a adăugat Orban, în interviul pentru g4media.ro.