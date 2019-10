Președintele PNL a explicat că, totuși, nu s-a ajuns la niciun consens cu UDMR, în condițiile în care Kelemen Hunor și formațiunea sa trebuie, mai întâi, să ia o decizie formală în forurile sale statutare.



„Evident, conform procedurii, UDMR trebuie să ia decizia în cadrul organismelor statutare, lucru care se va întâmpla în cursul săptămânii viitoare. A rămas să mai avem o discuție, în momentul în care ei iau decizia”, a explicat Orban.



Așadar, cei doi șefi de partid au discutat despre structura viitorul Guvern Orban, atât ca organigramă, cât și ca nume de miniștri. Totodată, liderul PNL și cel de la UDMR au vorbit despre câteva măsuri posibile pentru viitoarea guvernare, precum modificarea OUG 114, creșterea alocării bugetare pentru educație.



UDMR nu este de acord cu modifcarea legislației electorale, în sensul organizării alegerilor locale în două tururi de scrutin, dar nici cu adoptarea de OUG în domeniul Justiției, pe fondul discuțiile despre desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor în justiție.



„PNL a înaintat un proiect de lege privind alegerea primarilor în două tururi și nu poate renunța la susținerea acestui proiect de lege. PNL este împotriva OUG, atunci când nu există situații de urgență și când nu există temei constituțional. Noi suntem adepții adoptării actelor normative cu dezbatere parlamentară și cu consultarea cetățenilor”, a subliniat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.