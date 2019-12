Orban, despre posibilitatea unor candidați comuni PNL-USR-PLUS la locale: „Am convenit că, punctual, unde e o disponibilitate de cooperare, noi vom accepta această disponibilitate de cooperare” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat că liberalii vor accepta, în situații punctuale, disponibilitatea USR și PLUS de a coopera cu PNL la alegerile locale, acolo unde această disponibilitate se va manifesta și din partea celor două partide.

Întrebat dacă liberalii discută cu USR-PLUS în vederea stabilirii de candidați comuni la alegerile locale, președintele PNL a răspuns: „Discutăm cu partenerii noștri teme de guvernare, teme importante pentru viața de zi cu zi a românilor, care să ducă la soluții benefice pentru români. Am discutat și despre alegerile locale. Deocamdată am convenit că, punctual, unde e o disponibilitate de cooperare, noi vom accepta această disponibilitate de cooperare.

