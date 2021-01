Ludovic Orban: PNL va avea 23 de prefecți, USR-PLUS – 14, iar UDMR – 5

PNL va avea 23 de prefecți și 47 de subprefecți, USR-PLUS va avea 14 prefecți și 28 de subprefecți, iar UDMR va avea cinci prefecți și 10 subprefecți, a anunțat Ludovic Orban, președintele liberalilor, marți.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.