Ludovic Orban: 'Toți parlamentarii PNL vor vota la vedere împotriva acestei remanieri. Dăncilă este consiliată de oameni care n-au nicio legătură cu prevederile constituționale' (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat marți că parlamentarii liberali vor vota la vedere împotriva remanierii Guvernului.

”Poziția noastră este foarte clară. Pentru ca remanierea, în urma schimbării configurației politice, să treacă de Parlament, este nevoie de majoritatea absolută, adică jumătate plus unu din deputați și senatori. În istoria postdecembristă există două situații în care premierii au cerut votul Parlamentului pentru remaniere, în urma schimbării compoziției politice. Este vorba despre remanierea cu schimbarea configurației politice din 2007, în timpul guvernării alianței DA, ca urmare a retragerii PSD din guvern, iar a doua remaniere este remanierea cu schimbarea configurației politice din februarie 2014, ca urmare a trecerii PNL în opoziție, când Victor Ponta a solicitat votul Parlamentului.

Ultima invenție năstrușnică a lui Dăncilă care, probabil, este consiliată de oameni care n-au nicio legătură cu prevederile constituționale, este lipsită de orice temei constituțional.

În ceea ce ne privește, vom fi prezenți, vom vota împotriva remanierii. Toți parlamentarii PNL vor vota la vedere împotriva acestei remanieri”, a declarat, marți, Ludovic Orban.

