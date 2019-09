Câteva dintre măsurile de guvernare propuse de PNL. Ludovic Orban: Suntem împotriva amnistiei fiscale date prin dos de Guvernul Dăncilă-Teodorovici (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, luni, ce măsuri vor liberalii să implementeze dacă moțiunea împotriva Guvernului Dăncilă trece, iar ei ajung la putere. Declarația sa vine în contextul în care astăzi a început a doua sesiune parlamentară ordinară a anului.



Liderul PNL a explicat că, la nivel politic, obiectivele sunt depunerea unei moțiuni de cenzură, care să aibă șanse mari de adoptare. Totodată, PNL dorește o dezbatere reală în Parlament pentru reviziurea Constituției, astfel încât referendumul lansat de Klaus Iohannis în 26 mai să fie transpus în legea fundamnetală. Ba mai mult, un alt obiectiv al liberalilor este ca Laura Codruța Kovesi, candidatul României la poziția de procuror-șef al viitorului Parchet European, să fie desemnată în această funcție.

„Nu dorim modificarea prevederilor legate de pensii. Legea pensiilor este o lege adoptată, care a fost promulgată de Președintele României, și noi ne dorim ca pensiile să fie plătite, să existe resursele financiare pentru a putea susține toate pensiile din România”, a declarat Ludovic Orban, după ședința PNL de la Palatul Parlamentului.

Ludovic Orban a explicat că PNL își propune, așadar, măsuri din mai multe domenii. În cel economic, șeful liberalilor a anunțat că se dorește eliminarea prevederilor nocive din OUG 114, care au creat „grave perturbări” în economie.



„De asemenea, în domeniul economic și fiscal, ne dorim anularea supraccizei la combustibil, anularea supraimpozitării contractelor part-time (...) Ne dorim adoptarea unor proiecte, care să-i premieze fiscal pe cetățenii onești. Suntem împotriva amnistiei fiscale date prin dos de Guvernul Dăncilă-Teorodovici”, a mai adăugat Ludovic Orban.

