Ludovic Orban: Poliţia judiciară trebuie să acţioneze în cadrul instituţional ierarhic, în cadrul Poliţiei (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că Poliția judiciară ”trebuie să acţioneze în cadrul instituţional ierarhic”, adică în cadrul Poliţiei. Asta în contextul în care ministrul Justiției, Stelian Ion, anunțase că au loc discuții cu privire la posibilitatea detașării Poliției judiciare de la Ministerul Afacerilor Interne la Parchete.

Ce spune Ludovic Orban despre trecerea Poliției judiciare la Parchete

Întrebat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, la Parlament, dacă PNL nu este de acord cu acest transfer de teama dosarelor penale, liderul liberal a răspuns: „Eu nu am auzit aşa ceva, aveţi o imaginaţie bogată, sunt fabulaţii. (...) Aici este vorba despre faptul că Poliţia judiciară, ca şi componentă a Poliţiei, trebuie să acţioneze în cadrul instituţional ierarhic, în cadrul Poliţiei. Orice altă formă care poate să genereze o percepţie că îşi pierd lanţurile de comandă poate să afecteze funcţionarea. Nu are nicio legătură cu dosarele. Practic, dosarele sunt instrumentate de procurori, care, evident, se sprijină pe poliţiştii de la Poliţia judiciară, dar decizia de întocmire a unui dosar, toată conducerea instrumentării unui dosar o fac procurorii”.

Ministrul Stelian Ion a amintit, într-o declarație de marți, că trecerea Poliției judiciare la Parchete este prevăzută în programul de guvernare: ”Eu am discutat foarte bine la telefon şi ne-am întâlnit de foarte multe ori cu domnul ministru Lucian Bode, purtăm această discuţie în continuare. Am spus că este în programul de guvernare şi, de asemenea, în funcţie de ce informaţii şi puncte de vedere vom primi de la Parchetul General, vom găsi o cale de mijloc astfel încât programul de guvernare să fie pus în aplicare, adică să existe o astfel de detaşare a poliţiştilor din Poliţia judiciară la Parchete, mai largă decât ce e acum în lege, dar astfel încât să nu fie afectată activitatea Poliţiei. Deci, e o discuţie care are loc în continuare”.

Ludovic Orban: Poliţia judiciară trebuie să acţioneze în cadrul instituţional ierarhic, în cadrul Poliţiei

SURPRIZĂ! Și-a vaccinat Olivia Steer copiii? NU E O GLUMĂ!