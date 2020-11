Ludovic Orban: Posibilii parteneri sunt USR, PMP, UDMR / Victor Ponta are de fapt un PSD mai micuț / PNL va câștiga și alegerile parlamentare (VIDEO)

USR, PMP și UDMR sunt posibilii parteneri ai PNL pentru formarea unei majorități parlamentare după alegerile din 6 decembrie, însă abia după aflarea rezultatelor se va ști care sunt posibilitățile, a explicat premierul Ludovic Orban, președintele PNL, care a explicat că liberalii exclud „din start” orice fel de colaborare cu PSD.

