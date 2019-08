Ludovic Orban, despre posibilitatea ca Viorica Dăncilă să se nominalizeze pe sine însăși pentru fotoliul de comisar european: Ar fi ceva jenant, fără precedent (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a comentat joi seară, în direct pe B1TV, informația potrivit căreia Viorica Dăncilă s-ar nominaliza pe sine însăși pentru poziția de comisar european destinată României.

„Această informație nu am auzit-o. Adică, știți că Guvernul nominalizează comisarul european al României. Se nominalizează pe sine? A fost un europarlamentar mediocru. Mă îndoiesc că are o minimă calitate pentru a ocupa poziția de comisar european. Nici nu știu dacă va fi acceptată, că acolo președintele Comisiei Europene, cel care formează practic Guvernul european, este destul de exigent în ceea ce privește nominalizările. Ar fi ceva jenant, pentru că eu nu cunosc vreun precedent în istoria UE în care vreun premier să se desemneze pe sine comisar european”, a afirmat Ludovic Orban, în cadrul emisiunii Dosar de politician moderată de Silviu Mănăstire.

În acest context, liderul liberal a explicat că, în opinia sa, după alegerile prezidențiale din finalul anului, relevanța politică a PSD, dar și a celorlalte formațiuni „de tip PSD” va scădea „dramatic”.

„Cred că, după alegerile prezidențiale, importanța politică și a PSD, și a celorlalte două formațiuni de tip PSD va scădea dramatic, și nu vor mai avea un rol de jucat după alegerile prezidențiale”, a adăugat Ludovic Orban.

