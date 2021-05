Ludovic Orban: Poziția PNL este foarte clară, noi susținem desființarea Secției speciale. Trebuie să convenim asupra unei forme care să fie votată de coaliție. Noi am susținut oricare dintre variante (VIDEO)

Partidul Național Liberal susține desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, a reiterat Ludovic Orban, președintele formațiunii, marți, după decizia Curții Europene de Justiție a UE, care a hotărât că verificarea înființării SIIJ este de competența instanțelor naționale. Liderul PNL a explicat că, chiar și așa, dreptul european prevalează în fața legislației naționale, aspect consfințit și în Constituția României.

Ludovic Orban (PNL), despre desființarea Secției speciale

Referitor la decizia CJUE privind SIIJ, Ludovic Orban a declarat: „Practic, se lasă la latitudinea Parlamentului național, dar evident că dreptul european prevalează în fața legislației, lucru care de altfel este consființit și în Constituția României. Suntem în procedură de aprobare a Legii de desființare a Secției speciale”.

Despre amendamentul UDMR privind transferul către Parchetul General, președintele PNL a precizat: „Vom discuta în cadrul coaliției”.

Întrebat care este poziția PNL privind forma finală a proiectului de desființare a SIIJ, după decizia CJUE, fostul premier a explicat: „Poziția Partidului Național Liberal este foarte clară, noi susținem desființarea Secției speciale. Sigur, ca să putem să reușim desființarea Secției speciale, trebuie să convenim asupra unei forme de desființare a Secției care să fie votată de coaliția majoritară. Noi am susținut oricare dintre variante, și varianta adoptată de Guvern, și varianta care a fost adoptată de Camera Deputaților, și varianta pe care noi am propus-o ca să nu existe incompatibilități, adică un procuror să nu poată să cerceteze un judecător din aria de competență și un judecător să nu judece un procuror din aria de competență. Au fost mai multe variante, sper să ajungem la o formulă care să fie sprijinită de toate partidele din coaliție”.

Președintele PNL a menționat că nu a văzut amendamentul UDMR, ci numai a auzit că acesta a fost depus: „Nu am văzut amendamentul, am auzit doar de el, aștept să văd exact despre ce e vorba”. Întrebat dacă acest subiect nu a fost abordat în coaliție, el a adăugat: „Am auzit de depunerea amendamentului. El nu a fost depus la Camera Deputaților. Practic, nu am văzut amendamentul formulat, numai am auzit de depunerea lui. O să discutăm în coaliție”.