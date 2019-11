Ludovic Orban, despre prefecții intrați în concediu medical: ”Niciun prefect și subprefect PSD nu va rămâne în funcție. Ăștia se îmbolnăvesc ca să nu poți să-i demiți” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban anunță că toți prefecții și subprefecții PSD vor fi schimbați din funcții. Șeful Guvernului a făcut aceste precizări miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, în contextul în care există informații potrivit cărora PSD ar face presiuni asupra prefecților să intre în concediu medical, în încercarea de a bloca desfășurarea primului tur al alegerilor prezidențiale.

”Am stabilit cu Ministrul de Interne. Dacă e necesar, convocăm ședință de Guvern. Ăștia se îmbolnăvesc ca să nu poți să-i demiți. În perioada în care sunt în concediu medical în cazul în care îi demiți, se pot adresa instanței și pot să câștige pentru faptul că nu ai dreptul să îi demiți în perioada asta.

O să urmeze un val de îmbolnăviri... Mai devreme sau mai târziu se va termina. Niciun prefect și niciun subprefect PSD nu va rămâne în funcție, indiferent când va fi demis”, a declarat Ludovic Orban.

Situații în care prefecții sau subprefecții au intrat în concedii medicale ar fi în Arad și Timiș.

Legea prevede că prefecții sunt cei care trebuie să semneze documentele referitoare la organizarea alegerilor într-un județ.

