Ludovic Orban: Pregătim terenul pentru folosirea banilor europeni. Investiții extrem de importante vor fi în infrastructura de sănătate, de transport și energetică (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a vorbit, joi, despre pregătirile Guvernului pentru a atrage cât mai mulți bani europeni. Acesta s-a referit în mod special la investițiile în infrastructura de transport și energetică.

Șeful Guvernului a discutat despre „pregătirea foarte bună pentru folosirea banilor euopeni”.

„Încercăm să pregătim foarte bine terenul pentru o mai bună absorbție a fondurilor europene. Pe următorii patru ani va trebui să ne concentrăm pe utilizarea tuturor rezurselor și pentru fructificarea tuturor oportunităților, iar Guvernul a deschis ușa larg tuturor investitorilor, care au un partener serios în Guvern.

Vom investi sume serioase în infrastructura de transport și energetică. Facem deja pași importanți în proiectele pe gaz natural, pe electricitate, pe producerea de energie. Chiar de câteva zile s-au semnat memorandumuri extrem de importante între Guvernul SUA și Guvernul României saa între Guvernul României și US Exim, prin care începe să devină mult mai concret proiectul de realizare a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.

De asemenea, anul acesta vom finaliza pe teritoriul României BRUA, magistarala de gaz natural. Avem și alte proiecte importante care vor asigura legătura cu resursele de gaz natural de la Marea Neagră.

Investiții extrem de importante vor fi în perioada următoare în infrastructura de sănătate. E clar că această pandemie ne-a pus la grea încercare și a evidențial nevoi mari ale sistemului de sănătate publică. Atât din exercițiul financiar multianul, cât și din programul de recuperare și reziliență vom aloca sume extrem de importante de peste 4 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii în domeniul sănătății pentru a crește calitatea serviciilor furnizate către cetățeni.

Nu în ultimul rând, anul aceste ne-am confruntat și cu seceta. Evoluțiile climatice ne indică o perspectivă nu foarte optimistă și, din acest motiv, va trebui să cerem și să utilizăm resurse financiare importante pentru toate proiectele pe care le avem în ce privește lucrărule de îmbunătățiri funciare, lucrări de irigații, de desecare, de drenaj, de cobatere a eroziunii solului, lucruri extrem de importante pentru a asigura competitivitatea agriculturii românești, mai ales la condițiile climatice defavorabile care ar putea să apară”, a declarat premierul.

