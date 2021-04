Ludovic Orban: Premierul beneficiază de susținere totală, nici nu se pune în discuție vreo secundă schimbarea configurației politice (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, spune că nu se pune problema ca Florin Cîțu să fie schimbat din funcția de premier, acesta beneficiind de tot sprijinul liberalilor.

”PNL este un partid serios, resposanbil, care acționează pentru punerea în practică a programului de guvernare. Premierul beneficiază de susținere totală, nici nu se pune în discuție vreo secundă schimbarea configurației politice. (...) Îndemnul nostru către partenerii de coaliție este să lăsăm mai departe ceea ce ne separă”, a spus Ludovic Orban.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.