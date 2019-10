Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat, marți, pe liderul liberal, Ludovic Orban, drept premier. Președintele PNL trebuie să formeze noul guvern.

”Acum puține zile a trecut moțiunea de cenzură și a căzut guvernul PSD. Este foarte bine așa. PSD a avut trei guverne care au dăunat grav României. PSD a inhibat efectiv dezvoltarea României și ne-a ținut pe toți pe loc. Acest lucru a fost constatat de toate partidele din opoziție și în acest fel a fost posibilă moțiunea de cenzură care a fost un real succes pentru opoziție. După consultările cu partidele politice parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o și după prima rundă de consultări, că se conturează un guvern în jurul PNL. PNL a fost singurul partid care a venit la consultări și a spus direct că sunt dispuși chiar dacă este foarte dificil să-și asume guvenrea în această perioada de traziție. Guvernul care va fi instalat în săptămânile următoare va avea un mandat scurt, până la alegerile parlamentare.

Personal, cred că alegerile anticipate sunt o soluție foarte bună, dar nu acum, cu guvernul Dăncilă interimar. Fiecare zi in plus cu acest guvern eșuat este o zi pierdută pentru România.

Așadar, am decis să desemnez următorul prim-ministrul al României în persoana diomnului Ludovuic Orban, președintele PNL, cel mai mare partid din opoziție, promotorul principal al moțiunii de cenzură”, a anunțat președintele Klaus Iohannis.

