Ludovic Orban, prima reacție după plângerea la DNA pentru continuarea campaniei: „Îmi petrec ziua de sâmbătă unde doresc”

Premierul Ludovic Orban a avut o primă reacție după ce Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat prin vocea liderului social-democraților, Marcel Ciolacu, că va depune o plângere la Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru că Orban a continuat campania electorală în ziua de dinaintea alegerilor locale, când acest lucru este interzis.



Ludovic Orban : Nu am făcut campanie, este de noaptea minții

În cursul zilei de sâmbătă, primul- ministru, Ludovic Orban, s-a deplasat sâmbătă în mai multe localități din județul Giurgiu și Dâmbovița. La scurt timp după apariția imaginilor cu vizitele premierului, PSD a anunțat că va depune o plângere la DNA împotriva premierului pentru continuarea campaniei electorale.

În replică la acuzațiile PSD, premierul Ludovic Orban a declarat că este un om liber și că nu a făcut campanie electorală.

„Sunt un om liber, un cetățean liber al acestei țări și pot să îmi petrec ziua de sâmbătă unde doresc. Nu am făcut campanie, nu am cerut nimănui să voteze cu nimeni, pur și simplu m-am întâlnit cu niște colegi. Acesta este semnul disperării în PSD, care va pierde alegerile dramatic și încearcă să găsească scuze pentru eșec”, a menționat premierul Ludovic Orban.

„Chiar nu am făcut campanie. Am fost la Lungulețu, unde mi-am cumpărat legume și alte lucruri, am fost la Săbăreni, la primarul nostru, dar a fost și Antena 3 pe urmele mele. Puteam eu să îmi permit să îmi fac campanie cu Antena 3 pe urmele mele?”

"A face campanie înseamnă a transmite mesajul de vot, plus că eu m-am întâlnit cu colegii mei, nu cu cetățenii, nu am organizat niciun eveniment electoral. Asta chiar este de noaptea minții, nu se mai poate plimba un român în țara asta că nu vrea Ciolacu?", a spus în încheiere Ludovic Orban, conform Libertatea.ro.

