Orban, după ce Primăria Capitalei a cerut aproape 700 de milioane de lei: O neobrăzare. Adică ce vrea? Să plătim noi factura pentru companiile de nababi înființate de Firea? (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că Guvernul nu va accepta cererea Primăriei Capitalei de a primi 677 de milioane de lei din fondul de rezervă, având în vedere că municipalitatea a primit deja 100 de milioane de lei.

Orban a catalogat cererea Gabrielei Firea ca fiind „o neobrăzare”.

„Primăria București a beneficiat de alocare, din fondul de rezevă al Guvernului, de 100 de miloane și mi se pare o neobrăzare să mai formulezi o cerere. Adică ce vrea? Să plătim noi factura pentru companiile de nababi înființate de Firea? Nu acceptăm așa ceva sub nicio formă”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a explicat, vineri, că va plăti datoria statului către frații Micula din fondul de rezervă al Guvernului. Acesta se va goli, dar luni va fi efectuată o rectificare bugetară pentru a-l completa. (Detalii AICI)

