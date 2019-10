Ludovic Orban, PRIMELE DECLARAȚII după ce a fost desemnat premier: ”Orice zi în întârzierea învestirii acestui guvern înseamnă menținerea PSD la putere. Vom da românilor ce așteaptă de la un guvern normal” (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat, marți, la Palatul Cotroceni, după ce a fost desemnat premier că orice zi de întârziere a învestirii noului guvern înseamnă menținerea executivului Dăncilă care nu mai are nicio legitimitate în acest moment.

”Vă mulțumesc pentru încredererea acordată. Sunt onorat să-mi asum această responsabilitate în numele PNL și garantez că voi pune toată experiența, energia de care dispun în slujba servirii interesului public. Asumarea răspunderii guvernării în acest moment este ceea ce ne definește prin acțiunea noastră publică. Românii se uită cu speranță, încredere și au așteptări mari din partea noastră. Vom da românilor ceea ce așteaptă de la un guvern normal: cinste, competență, integritate și soluții pentru marile probleme cu care se confruntă România astăzi”, a declarat liderul PNL.

Premierul desemnat a prezentat și prioritățile guvernului pe care îl va conduce.

”Principalele priorități ale guvernrului sunt: refacerea echilibrelor macroeconomice și corectarea măsurilor economice care au lovit mediul de afaceri și angajații din mediul privat, restructurarea amplă a apartului guvernamental, simplificarea administrativă, digitalizarea administrației pentru a crește calitatea serviciilor, acordarea unei atenții serioase pentru toate obiectivele de investiții, atât în infrastructura de transport, cât și în sănătate, educație și în celelalte domenii publice, consolidarea parcurusului european al României și a poziției României în UE, respectarea tuturor rigorilor în ceea ce privește statul de drept, asigurarea unei independențe reale a justiției în României, readucerea instituțiilor statului în slujba cetățeanului și nu în slujba politrucilor care sunt puși temporar să conducă”, a mai spus Ludovic Orban.

În acest context, Orban a făcut apel la deschidere din partea partenerilor din opoziție pentru trecerea noului guvern de votul din Parlament.

”Am încredere în toți partenerii care au fost alături de noi în atingerea obiectivului major de a pune punct guvernării PSD și sunt convins că vom găsi deschidere în toate discuțiile pe care le vom purta. Orice zi în întârzierea învestirii acestui guvern înseamnă menținerea PSD la putere și menținerea în funcție a Guvernului Dăncilă care nu mai are nicio legitimitate”, a mai declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.