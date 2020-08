Ludovic Orban, primele declarații după eșecul opoziției: Moțiunea este în afara cadrului constituțional. PSD nu a reușit să își aducă oamenii la vot (VIDEO)

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a oferit o primă reacție după ce ședința Parlamentului privind moțiunea de cenzură a fost oprită din lipsă de cvorum. „În ceea ce ne privește ca Guvern, considerăm că ceea ce s-a întâmplat astăzi este extrem de benefic pentru România”, este de părere premierul.

