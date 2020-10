Ludovic Orban: Principalul punct al vizitei în Franța e semnarea foii de parcurs a Parteneriatului Strategic pe următorii patru ani (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban începe, luni, o vizită oficială în Franța. El va fi însoțit de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă şi de ministrul Agriculturii, Adrian Oros. Orban a precizat că principalul obiectiv al vizitei este întrevederea cu omologul francez, Jean Castex, ocazie cu care cei doi vor semna foaia de parcurs a Parteneriatului Strategic România - Franţa pe următorii patru ani.

Luni dimineață, prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat principalele obiecte ale vizitei pe care el și mai mulți miniștri o vor efectua în Franța chiar din această zi.

„Voi pleca în vizită oficială în Franța. Principalul obiectiv al vizitei e adoptarea foii de parcurs privind Parteriatul Strategic între România și Franța. Din 2009, între Franția și România există un Parteneriat Strategic care a fost reînnoit prin declarația președinților României și Franței, în 2018. Scopul principal al vizitei oficiale e semnarea foii de parcurs pe următorii patru ani, care prevede coordonatele principale ale colaborării dintre Franția și România. Acest document, ca și altele, vor fi semnate de premierul Franței și de subsemnatul, ca premier al României. Voi avea și alte întâlniri în cursul vizitei, dar principalul punct al vizitei oficiale e întâlnirea oficială cu premierul Franței la care vom semna foaia de parcurs a Parteneriatului Strategic pe următorii patru ani”, a declarat Ludovic Orban, luni dimineață.

