Ludovic Orban: Printr-un amendament al PSD, decizia de desemnare a managerului la spitalele subordonate autorităților locale a rămas la nivel local / Cei desemnați pentru postul de manager în anumite județe sunt de slabă calitate

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a recunoscut că există discuții pentru ca spitalele subordonate autorităților locale să fie trecute sub conducerea Ministerului Sănătății. „Vom face o analiză foarte serioasă”, a subliniat premierul, care a explicat că, în opinia sa, decizia de descentralizare nu este în sine una „greșită”, dar problema este reprezentată de modalitatea în care se derulează procedurile de ocupare a funcțiilor de conducere din spitale, precum și de calitatea slabă a persoanelor desemnate pentru poziția de manager în unitățile sanitare din anumite județe.

