Ludovic Orban: Problematica sporurilor va fi abordată în proiectul de lege de îmbunătățire a Legii salarizării în sectorul public

Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, a declarat, luni, că problema sporurilor pe care le primesc bugetarii va fi abordată în proiectul de lege ce urmează să îmbunătățească Legea salarizării publice.

„Problematica sporurilor e o problemă complexă care va fi abordată în proiectul de lege de îmbunătățire a Legii salarizării în sectorul public. Dacă vom propune amendamente în dezbaterea privind proiectul de buget, o vom face de comun acord în cadrul coalițiii după ce vom lua o decizie și vom anunța acest lucru.

În ceea ce privește sectorul public, deja e o decizie luată de a amâna cu un an creșterea cu un sfert pentru salariile angajaților din sectorul public. E o decizie de a păstra valabilitatea voucherelor de vacanță și de a nu emite noi vouchere.

Vrem ca dezbaterea pe buger să se facă într-un timp cât mai scurt, dar orice parlamentar are dreptul de a formula propuneri ce trebuie analizate în comisiile de specialitate. Cu cât mai repede vom finaliza dezbaterea și adoptarea, cu atât mai bine va fi” a declarat Orban.

