Orban, despre mișcarea PSD din Parlament: Au fost introduse proiectele PNL. E o vorbă străveche - Să n-ai încredere nici când îți fac daruri (VIDEO)

PSD a pus pe ordinea de zi de luni a Camerei Deputaților, în regim de urgență, legile care prevăd abrogarea recursului compensatoriu, anularea pensiilor speciale, alegerea președinților de consilii județene și eliminarea supraaccizei la carburanți. Social-democrații ar vrea ca proiectele privind abrogarea recursului compensatoriu și anularea pensiilor speciale să fie adoptate în ședința de plen de miercuri.

În replică, premierul Ludovic Orban a declarat că nu are încredere în „darurile” pe care pretinde că le face PSD. El a mai precizat că proiectele în cauză sunt toate depuse de PNL în Parlament.

„Au fost introduse proiectele PNL, cum e cel al eliminării supraccizei la combustibil, cel de desființare a pensiilor speciale, altele decât ale militarilor, și proiectul de lege al PNL privind abrorgarea recursului compensatoriu. Îmi e foarte greu să înțeleg, nu am discutat cu ei. E o vorbă străveche, știți cum spune după Troia, că să n-ai încredere nici când îți fac daruri. Așa spun și eu: n-am încredere în PSD nici când pare că face daruri. Așteptăm să vedem cum votează”, a declarat Ludovic Orban.

