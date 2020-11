Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, că proiectul Planului Naţional de Recuperare şi Rezilienţă va fi prezentat luni, urmând ca acesta să intre în dezbatere publică.Amintim că Planul Național de Recuperare și Reziliență este documentul strategic al României care fundamentează priorităţile de reformă şi domeniile de investiţii la nivel naţional pentru instituirea Mecanismului de redresare şi rezilienţă (MRR). Sursa de finanţare este reprezentată de fondurile alocate pentru România în cadrul MRR şi în completare din surse alocate de la bugetul de stat.

Ludovic Orban: Luni vom prezenta proiectul Planului Naţional de Rezilienţă şi Recuperare

"După ce vom primi observaţii din partea societăţii, din partea patronatelor, sindicatelor, asociaţiilor profesionale, universităţilor, autorităţilor locale, vom modifica proiectul pe care îl punem luni în dezbatere, împreună cu domnul preşedinte, şi îl vom trimite la Bruxelles", a precizat Ludovic Orban, care s-a aflat, vineri, în judeţul Bacău pentru a inspecta lucrările la centura ocolitoare a municipiului, transmite Agerpres.



Ludovic Orban a precizat că în proiectul Planului Naţional de Recuperare şi Rezilienţă este cuprinsă şi finanţarea autostrăzii A7.



"Ce este adevărat este că am inclus cele 4 tronsoane - Ploieşti - Buzău, Buzău - Focşani, Focşani - Bacău şi Bacău - Paşcani - le-am introdus în proiectul de finanţare prin intermediul Planului Naţional de Rezilienţă şi Recuperare", a mai spus primul ministru.

Ce este Planul Naţional de Rezilienţă şi Recuperare (PNRR)

PNRR are structura, domeniile de investiţii, domeniile de reformă şi alte componente stabilite conform MRR şi face obiectul procedurilor de negociere cu Comisia Europeană. Prin aprobarea PNRR, Guvernul acordă mandat Ministerului Fondurilor Europene (MFE ) pentru a desfăşura procedurile de negociere.



Proiectele de investiţii publice aferente domeniilor care se finanţează în cadrul PNRR trebuie să respecte cumulativ o serie de condiţii, inclusiv să contribuie la ameliorarea stării economice şi la creşterea capacităţii de rezilienţă a României. Totodată, trebuie să fie proiecte mature, cu un grad avansat de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice şi cu angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de achiziţie publică sau a contractelor sectoriale, după caz, până la sfârşitul anului 2022 pentru minim 70% din valoarea alocată sub formă de grant, respectiv la sfârşitul anului 2023, pentru restul valorii alocate sub formă de grant. De asemenea, trebuie să obţină avizul conform al structurii din cadrul Ministerului Fondurilor Europene prin care să se confirme compatibilitatea cu recomandările specifice de ţară şi tranziţia verde şi digitală.