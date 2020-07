Ludovic Orban: Proiectul privind carantina e indispensabil. De fapt, Robert Cazanciuc critică deputații PSD care au votat forma în care a trecut de Camera Deputaților (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a subliniat, duminică seară, în direct pe B1 TV, că proiectul de lege privind carantinarea și izolarea este „indispensabil” și a oferit drept exemplu situația din alte țări, unde cetățenii români, odată ajunși, sunt plasați în carantină sau izolare. El i-a oferit și o replică senatorului PSD, Robert Cazanciuc, care criticase Guvernul pentru proiect, deși Senatul îl dezbate în forma adoptată de Camera Deputaților, unde social-democrații dețin majoritatea, alături de ALDE și Pro România.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.ALERTĂ ÎN ROMÂNIA! MARE ATENȚIE! HACKERII CER BANI ÎN NUMELE CELEBREI CÂNTĂREȚE, PE INTERNET. MULȚI ROMÂNI ȘI-AU LUAT ȚEAPĂ