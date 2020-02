Ludovic Orban a declarat, joi dimineață, că propunerea de premier cu care PNL merge la consultările de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis este el.

„Obiectivul PNL în următoarea perioadă este acela de a face posibile alegerile anticipate, de a contribui la îndeplinirea condițiilor constituționale care să permită președintelui Klaus Iohannis dizolvarea actualului Parlament. Am hotărât astăzi mandatul delegației PNL la consultările de la Cotroceni. Propunerea de prim-ministru normal este conformă cu hotărârea Consiliului Național al PNL. Propunerea este în persoana președintelui PNL, subsemnatul, eu, Ludovic Orban. Delegația va transmite președintelui susținerea pentru obiectivul declarat al președintelui de declanșare a anticipatelor. Decizia noastră este de a contribui la respingerea celor două propuneri de guvern care vor fi formulate”, a spus Ludovic Orban.

