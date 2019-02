Ludovic Orban: Propunerea lui Răzvan Cuc la Transporturi este o ciorbă reîncălzită (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a catalogat noua propunere a lui Răzvan Cuc la Ministerul Transporturilor de către premierul Dăncilă, drept ”o ciorbă reîncălzită”.

Prezent în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, liberalul a declarat și că nu are încredere că Daniel Suciu poate performa la Ministerul Dezvoltării regionale.

”O ciorbă reîncălzită este Răzvan Cuc. Despre Daniel Suciu, singurul lucru pe care îl știu este că a candidat în județul Bistrița, la Primăria orașului Sângeorz-Băi și a luat o bătaie nasoală de la candidatul PNL, actualul primar, Traian Ogâgău. După ce a încasat-o, s-a trezit din pumni și Dragnea vede în el ceva, nu știu ce poate vedea în el, eu deocamdată nu văd mare lucru. Posibil să vadă ochii albaștri ai lui Vasile Dîncu, mai ales că Dragnea are o datorie față de Vasile Dîncu pentru că l-a păcălit că-l pune pirm-ministru și până la urmă l-a lăsat cu ochii în soare. Dar văd că domnul Dîncu, după șase luni de supărare i-a trecut”, a declarat Ludovic Orban.

Între timp, joi seară, președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de numire a lui Daniel Suciu în funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltării, și a lui Răzvan Cuc la conducerea Ministerului Transporturilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.