Ludovic Orban, propus de PNL pentru postul de premier: „Nu vom susține nicio formulă guvernamentală în care există, în orice fel de formă, PSD” / Ce crede despre o nouă guvernare tehnocrată (VIDEO)

PNL nu va susține nicio formulă guvernamentală în care există, în orice fel de formă, PSD, a anunțat joi seară, în direct pe B1TV, Ludovic Orban, președintele formațiunii, care a precizat că liberalii își vor elabora poziția formală în întâlnirea de vineri dimineață.



„În ceea ce ne privește, ne vom formula poziția mâine, în cadrul întâlnirii de la 9.00 dimineața. Una dintre propunerile mele va fi foarte clară, ca PNL să nu susțină nicio formulă în care există, în orice fel de formă, PSD”, a afirmat Ludovic Orban, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Președintele PNL nu este încântat de ipoteza unei noi guvernări tehnocrate, pentru că, spune el, o echipă guvernamentală trebuie să fie dirijată de o serie de principii și valori comune, practic de „niște reguli în acțiunea publică”.



„Cred că a existat o experiență referitoare la tehnocrație și s-a dovedit că nu a fost validată. De altfel, în toate democrațiile din lumea aceasta, Guvernele sunt formate de organizații politice, de formațiuni politice, care au o filosofie, o bază doctrinară, care respectă niște principii, niște valori, niște reguli în acțiunea publică. Singura problemă este ca aceste formațiuni să genereze oameni competenți, care au expertiză, care sunt buni manageri, care au viziune și capacitatea de a pune în practică acea viziune pe fiecare domeniu”, a explicat Ludovic Orban.



Nu în ultimul rând, președintele PNL a scos în lumină faptul că, prin moțiunea de cenzură de joi, s-a constituit o premieră în România postdecembristă. Pentru prima oară, un Guvern PSD a fost demis, printr-un astfel de demers, de către opoziție, și nu de către propria formațiune, cum se întâmpla în 2017 cu cabinetul condus de Sorin Grindeanu.



„Este pentru prima oară, în 30 de ani, când un Guvern PSD este demis de opoziția democratică. Mai există un singur Guvern PSD demis prin moțiune de cenzură, dar a fost Guvernul Grindeanu, care a fost demis tot de PSD. Am asistat la o premieră în care opoziția democratică a reușit pentru prima oară să darâme de la putere un urmaș al fostului FSN (n.r. - Frontul Salvării Naționale)”, a adăugat Ludovic Orban.

