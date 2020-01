Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, după discuțiile de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, prorogarea legii privind dublarea alocațiilor copiilor.

Declarația premierului vine după ce șeful statului a spus, joi, că nu are de gând să refuze promulgarea legii referitoare la dublarea alocațiilor, însă proiectul se află încă în analiză.

”Poziția președintelui este firească. A spus că intenția domniei sale este de a promulga legea. Noi suntem puși într-o situație în care și dacă am vrea nu am putea majora alocațiile. Cel mai probabil, soluția pe care vom merge este aceea de a proroga termenul de intrare în vigoare a legii până vom avea posibilitatea de a asigura resurse financiare în bugetul de stat. Lucrul acesta nu se poate face decât la rectificarea bugetară, care nu se poate face decât după data de 1 iulie. (...) Sensul discuțiilor pe care le-am avut cu președintele converge spre această soluție”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.