Orban: Aștept cu interes ca PSD să sesizeze CCR, să văd cum justifică faptul că țin pe trasee vehicule care nu corespund tehnic sau care lasă copiii în drum (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a anunțat că partidul pe care îl conduce va contesta la Curtea Constituțională două dintre legile pentru care Guvernul PNL și-a angajat răspunderea. Este vorba despre amânarea creșterii vechimii pentru intrarea la Institutul Național al Magistraturii și legea care modifică OUG 51 referitoare la transportul intrajudețean. (Detalii AICI)

În replică, premierul Ludovic Orban a declarat că nu se teme de amenințările PSD și că acest partid demonstrează acum, încă o dată, că a rămas prizonier intereselor obscure la baronilor roșii.

„Prin asta, PSD arată că a rămas prizonier intereselor obscure ale baronilor roșii, care sunt inițiatorii OUG 51 care au luat copii posibilitatea de a merge la școală. Prin OUG 51 s-a partizat cu transportatorii care nu satisfac cerințele UE și care nu ar putea rămâne în sistem dacă s-ar organiza licitații. Aștept cu interes să sesizeze CCR, să văd cum justifică faptul că mențin în trasee vehicule care nu corespund tehnic sau care refuză să ia copiii, îi lasă în drum sau îi coboară, dacă nu plătesc bilet. Atacarea la CCR este o modalitate de a tergiversa", a declarat Ludovic Orban.

