Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că dacă ar ieși de la guvernare, PSD ”s-ar face praf și pulbere”.

Întrebat de unde vine ambiția PSD de a rămâne la putere, Ludovic Orban a răspuns: ”Ei au conștiința faptului că astăzi, dacă PSD pleacă de la guvernare, se va face praf și pulbere. Niciodată acest partid nu a fost în halul în care se găsește astăzi, cu un leadership complet lipsit de autoritate și de legitimitate, cu o imagine catastrofală în percepția publică și fără busolă, parcă sunt un hipopotam fără cap. Imaginați-vă un hipopotam în care centri nervoși nu mai transmit comenzi către corpul uriaș. Pur și simplu, se aruncă toate membrele în toate direcțiile”.

”PSD dacă nu e la putere va suferi fie o implozie, fie o explozie, și nu e bine să fim prin peajmă când o să explodeze pentru că riscăm să fim împroșcați cu foarte multe lucruri pe care nu le dorim”, a mai săus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.