Ludovic Orban: PSD e inamicul public numărul 1 al României. Social-democrații sunt niște criminali economici care îndreaptă țara spre incapacitate de plată (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a criticat în termeni duri votul de marți din Parlament. Șeful Guvernul a susținut că iresponsabilitatea PSD de a vota creșterea pensiilor cu 40%, dar și alte cheltuieli riscă să arunce țara în aer. Orban i-a numit „criminali economici” pe social-democrați și a subliniat că bugetul României efectiv nu-și mai poate permite cheltuieli de o asemenea anvergură.

Orban a avertizat că decizia de azi generează un risc major de a nu se mai putea face față tuturor cheltuielilor: „De fapt, PSD își dorește să nu mai fie plătie pensiile, salariile, să nu mai avem bani de investiții, către autoritățile locale, către cheltuielile sociale. Asta vrea PSD. Ăsta va fi rezultattul dacă acceptăm decizia unei majorități toxice care distruge România încetul cu încetul, prin toate aberațiile votate în Parlament. Guvernul va ataca la CCR această lege. Nu vom accepta sub nicio formă aceste majorări fără indicarea surselor de venit”.



„Iresponsabilitatea PSD riscă să arunce România într-o criză economică pe care abia am depășit-o. Să votezi, în condițiile unei contracții economice, majorări de 6,7% din PIB, fără existența unui venit suplimentar demonstrează că PSD e inamicul public numărul 1 al României și al economiei românești. Amintesc faptul că Guvernul a majorat punctul de pensie cu 14%, 177 de lei, cea mai mare majorare din istorie. Asta în condițiile de criză economică. Nu există altă țară europeană care să majoreze pensiile într-o astfel de criză. Doar Germania, care a majorat cu 3,1, respectiv 41%.

Cât despre alocații, PNL, din 2004, e singurul partid care a majorat alocațiile. Votarea de către PSD a unei legi de dublare a alocațiilor în același an în care PNL le-a dublat a fost un act populist. Cu toate astea, am ținut cont de nevoia copiilor de a crește alocațiile și am asigurat creșterea alocațiilor în cinci etape succesive. Prima, cu 20%, a fost din luna august.

E maximum pe care îl poate suporta economia azi. Orice creștere de cheltuieli așa cum sunt cele provocate de criminalii economici de la PSD nu face altceva decât să îndrepte România spre incapacitate de plată”, a declarat Orban.

Premierul a spus că deja România are de pătimit din cauza votului de azi din Parlament: „Deja România suferă, deja e pusă sub semnul întrebăriii capacitatea de aaccesa fondurile din facilitatea de recuperare, din cauza acestor creșteri aberante ale cheltuielor publice care nu au la bază niciun fel de venit. Agențiile de rating sunt în evaluarea eocnomiei românești, urmând să dea ratingul de țară. O astfel de decizie riscă să aibă consecințe dramatice pentru România”.

„Îi rog pe părinții și bunicii noștri să mă creadă pe cuvânt: creșterea punctului de pensie cu 177 de lei este maximum pe care ni l-am putut permite în condiții de raționalitate economică și în condițiile în care noi vrem ca orice majorare să poată fi susținută pe viitor. Cine promite mai mult dă mărul otrăvit amenilor. Credeți că dacă am fi avut bani, nu am fi dat? Demagogia aruncă România într-o criză din care vom ieși și mai greu", a mai declarat Orban.

Parlamentul a adoptat, marți, rectificarea bugetară cu amendamentul PSD privind creșterea pensiilor cu 40%. Asta a însemnat inclusiv abrogarea articolul potrivit căruia punctul de pensie se majora cu 14%, așa cum a decis inițial Guvernul PNL. Au fost 242 voturi ''pentru'', 147 ''împotrivă'' şi 11 abţineri.

Practic, rămâne în vigoare Legea pensiilor care prevede majorarea punctului de pensie cu 40%.

De asemenea, tot ca urmare a votului de azi, ar trebui majorate și salariile profesorilor din acest an, iar autoritățile locale ar urma să primească mai mulți bani.

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, a anunțat că Guvernul va ataca la Curtea Constituțională rectificarea bugetară în forma adoptată de Parlament