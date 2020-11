Ludovic Orban: PSD e un partid al sărăciei, care se simte bine acolo unde oamenii sunt săraci. A ținut România pe loc și trebuie să stea departe de putere încă măcar 10 ani, dacă nu și mai mult (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban, liderul liberalilor, a fost întrebat despre șansele ca PSD și USR-PLUS să formeze o majoritate parlamentară după alegerile din 6 decembrie, joi seară, în direct pe B1 TV, context în care a explicat că PNL este formațiunea care a luat „decizia de a nu face nicio înțelegere post-electorală” cu formațiunea social-democrată. „PSD a ținut România pe loc – mai mult decât atât, a distrus în mare parte multe sisteme publice din România și a blocat orice fel de reformă, orice fel de modernizare, fiind practic un partid al sărăciei, care se simte bine acolo unde oamenii sunt săraci”, este de părere primul-ministru.

