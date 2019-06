Orban: PSD-iștii vor fi măturați de oameni dacă nu pun pe tușă toți cavalerii apocalipsei Justiției (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, pentru B1 TV, că social-democrații vor fi ”măturați” de români la alegeri dacă nu se vor descotorosi de ”cavalerii apocalipsei Justiției” și dacă nu vor reveni la o abordare democratică europeană.

Liderul liberalilor a insistat că toți politicienii, inclusiv cei din PSD și ALDE, trebuie să respecte voința cetățenilor, exprimată în cadrul referendumului convocat de președintele Klaus Iohannis.

”Dragnea a fost condamnat și nu mai conduce PSD. E momentul ca în PSD să aibă loc o dezbatere, să fie puși pe tușă toți cavalerii apocalipsei Justiției din România - Nicolicea, Șerban Nicolae, Florin Iordache, care au condus tăvălugul declanșat împotriva magistraților, împotriva independenție justiției - și să reflecteze serios dacă vor să revină la o abordare democratică europeană. Altfel, vor fi măturați de oameni. Dacă ei n-au înțeles nimic din aceste alegeri, din referendumul validat cu aproape șase milioane și jumătate de români...

Foarte multe voci și-au exprimat scepticismul privitor la adoptarea referendumului, dar românii au venit masiv la vot. Politicienii, care sunt reprezentanții cetățenilor, au obligația să respecte voința exprimată de cetățeni la referendum”, a declarat Ludovic Orban, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.