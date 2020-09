Ludovic Orban: PSD nu se mai întoarce la guvernare încă vreo 10 ani / Un partid mic şi gălăgios, care a fost mai mult cu PSD, ne încurcă la București, dar vom trece peste asta (VIDEO)

Aflat duminică la Bistrița, președintele PNL, Ludovic Orban, a încercat să-i încurajeze pe colegii de partid care candidează acolo la alegerile din 27 septembrie. El a susținut că social-democrații nu vor mai vedea guvernarea în următorii 10 ani și că tot Ardealul, cu excepția Harghitei și Covasnei, va fi liberal. Pe lângă acuzațiile aduse PSD, Orban s-a referit și la „un partid mic şi gălăgios care a fost mai mult cu PSD-ul”, iar care acum încurcă PNL-ul la București. Rămas în afara alianței partidelor de Dreapta ce s-a constituit în Capitală, PMP a susținut de mai multe ori că nu poate fi vorba despre o astfel de alianță în București, ci doar de înțelegeri punctuale între PNL și USR-PLUS. Unul dintre argumentele invocate împotriva cooptării PMP a fost că, de-a lungul timpului, consilierii PMP au votat cot la cot cu PSD. Liderul Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, a negat categoric aceste acuzații: „Noi nu am avut o agendă cu PSD”.

În fața liberalilor din Bistrița, Ludovic Orban a prezentat alegerile locale drept o confruntare între PSD și PNL, primul susținut de „tovarăşii de drum”, iar celălalt având drept remorcă USR-ul: „Ca să fim cinstiţi, acuma se cam confruntă două blocuri: PSD-ul cu tovarăşii de drum şi, de partea cealaltă de PNL care beneficiază şi de sprijinul USR”.

Orban a spus apoi că oamenii ar trebui să dea un vot util, adică să aleagă PNL deoarece are șanse mai mari să învingă PSD. El chiar a subliniat că orice vot împotriva liberalilor va fi, de fapt, un vot pentru social-democrați.

„Tot Ardealul va fi liberal. Nu se poate ca Bistriţa să rămână roşie şi spuneţi-le bistriţenilor lucrul ăsta. Deci o să rămână copilul orfan al Ardealului dacă nu merg pe mâna noastră. Tot Ardealul va fi galben, mai puţin Harghita, Covasna care sunt verzi că aşa sunt, dar nu se poate să rămână Bistriţa de căruţă”, a continuat președintele PNL.

Ludovic Orban și-a manifestat apoi încrederea că PSD nu va mai ajunge la Palatul Victoria în următorii ani. A mai afirmat, de asemenea, că bistrițenii ar trebui să voteze primari liberali, pentru că și Guvernul va fi liberal și atunci edilii vor primi bani de la centru pentru toate proiectele: „PSD nu se mai întoarce la guvernare încă vreo 10 ani. (Spuneți-le bistrițenilor) că nu e bine ca Bistriţa să rămână în afara jocului şi că e foarte bine ca toţi cei care candidaţi la primărie să puteţi să obţineţi sprijinul Guvernului pentru toate proiectele”.

