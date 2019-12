Orban: PSD-iștii au premediat această ticăloșie și vin acum să ne dea lecții. Nu primesc lecții de la PSD pe niciun subiect! (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a criticat dur intenția anunțată a PSD de a contesta la Curtea Constituțională legea prin care se amână creșterea vechimii pentru intrarea la Institutul Național al Magistraturii, una dintre legile pentru care Guvernul PNL și-a angajat răspunderea în Parlament.

„În locul PSD-iștilor aș tăcea cel puțin 5 ani pe teme legate de justiție. Ei sunt majoritatea care a adoptat aceste legi care ar fi aruncat în aer justiția. Ei au premeditat acest sistem prin care ies foarte mulți magistrați la pensie și nu pot fi înlocuiți. Au creat acest sistem ticăloșit pentru a-i scăpa pe baroni de judecată, să nu răspundă în fața judecătorilor. Ei au premediat această ticăloșie și vin acum să ne dea lecții. Nu primesc lecții de la PSD pe niciun subiect, nici pe buget, nici pe altceva”, a spus Ludovic Orban.

PSD contestă la Curtea Constituțională două dintre legile pentru care Guvernul PNL și-a angajat răspunderea. Este vorba despre amânarea creșterii vechimii pentru intrarea la Institutul Național al Magistraturii și legea care modifică OUG 51 referitoare la transportul intrajudețean.

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat că partidul său nu ia în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură.

