Ludovic Orban: PSD își dorește ca un număr cât mai mare de români să trăiască în sărăcie și subdezvoltare (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a vorbit, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, despre situația de la Ministerul Transporturilor, unde premierul Dăncilă l-a numit, din nou, pe Răzvan Cuc, fost ministru în Cabinetul Tudose.

Orban i-a acuzat pe cei de la PSD că vor să mențină România în sărăcie și subdezvoltare.

„Din 2014 și până azi, guvernarea PSD-ALDE a fost incapabilă să înceapă un proiect nou. Nu a început niciun proiect mare de infrastructură nici pe rutier, nici pe feroviar, nici pe fluvial. Erau finanțabile proiecte importante cum este Sibiu-Pitești.

Este vorba despre incompetență, rea-vionță, disprețul total față de niște nevoi vitale pe care le are România și fără de care nu se poate dezvolta economic, menținerea deliberată în sărăcie a sudului și a Moldovei. PSD, în mod programatic, își dorește ca un număr cât mai mare de români să trăiască în sărăcie, subdezvoltare, în stare de dependență față de jupânul local sau baronul județean, să fie obligați să stea cu mâna întinsă ca să poată să supraviețuiască și să poată să-l manipuleze PSD atunci când vine momentul alegerilor”, a declarat liderul PNL.

În acest context, liberalul a declarat că așteaptă ca premierul Dăncilă să-l demită pe Narcis Neaga directorul Companieia Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

”Putem să vorbim de cei 180 de kilometri de autostradă promiși de Vasilica Viorica Dăncilă. De la Vasilica Viorica Dăncilă aștept să-l demită pe Narcis Neaga pentru că prim-ministrul a declarat că dacă nu sunt finalizați 100 de kilometri de autostradă până la finele anului 2018, îl va demite pe Narcis Neaga și Narcis Neaga e bine-mersi în continuare”, a declarat Ludovic Orban.

