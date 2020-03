Orban, către jurnaliști, de față cu Arafat: „Vă stă la dispoziție domnul secretar de stat Rafael Nad...Raed Arafat” (VIDEO)

Ședința Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență a fost urmată de o conferință de presă în cadrul căreia autoritățile au prezentat noile măsuri luate pentru combaterea răspândirii coronavirusului. Au venit cu lămuriri premierul interimar Ludovic Orban, miniștrii Educației, Sănătății și Transporturilor, precum și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

După prime precizări, Orban le-a transmis jurnaliștilor că pot pune întrebări tuturor, în funcție de tema aleasă. Numai că atunci când i-a venit rândul șefului DSU, Orban l-a prezentat drept „Rafael Nad...Raed Arafat!”.

„Sigur, în domeniul Situațiilor de Urgență, vă stă la dispoziție domnul secretar de stat Rafael Nad...Raed Arafat”, a afirmat Ludovic Orban.

